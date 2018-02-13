В Мариуполе непогода остановила трамваи и троллебусы

13.02.2018 12:45

В связи с обледенением контактных линий в Мариуполе заблокировано движение троллейбусов и трамваев в разные районы города. Об этом сообщили в диспетчерской МТТУ, передает 0629.com.ua.

Как стало известно, закрыто движение трамваев на пос. Мирный, сейчас трамваи №9 и №11 следуют от энергоучастка до депо №3.

Ограничено и движение троллейбусов. В частности, они не спускаются в порт к конечной остановке "ТФД". Также заблокирован проезд троллейбуса №1 на поселок Кировку по улице Флотской.

Закрыто также движение к железнодорожному вокзалу. Вместо троллейбусов пустили два автобуса марки МАЗ. В то же время аварийные бригады в данном направлении сейчас прочищают электролинию и в скором времени движение троллейбусов там будет восстановлено.