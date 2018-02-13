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Архив - Донецкая область

В Мариуполе непогода остановила трамваи и троллебусы

13.02.2018 12:45
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В Мариуполе непогода остановила трамваи и троллебусы

В связи с обледенением контактных линий в  Мариуполе заблокировано движение троллейбусов и трамваев в разные районы города. Об этом сообщили в диспетчерской МТТУ, передает 0629.com.ua.
Как стало известно, закрыто движение трамваев на пос. Мирный,  сейчас трамваи №9 и №11 следуют от энергоучастка до депо №3.
Ограничено и движение троллейбусов. В частности, они не спускаются в порт к конечной остановке "ТФД". Также заблокирован проезд троллейбуса №1 на поселок Кировку по улице Флотской.
Закрыто также движение к железнодорожному вокзалу. Вместо троллейбусов пустили два автобуса марки МАЗ.  В то же время аварийные бригады в данном направлении сейчас прочищают электролинию и в скором времени движение троллейбусов там будет  восстановлено.



Теги: Донбасс, Мариуполь, трамвай, троллейбус, обледенение
 
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