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В Мариуполе пожар убил двоих
13.02.2018 09:12
13 февраля в 00:53 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Надгорной в Мариуполе.
Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что огонь охватил кровлю заброшенного дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили внутри тела двух погибших.
Спасатели локализовали пожар в 01:55 и ликвидировали в 2:53. Огнем уничтожены кровля на площади 100 кв. м, перекрытие на площади 50 кв. м, 3 оконных и 2 дверных блока.
Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.
От Главного управления привлекалось 16 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, смерть
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