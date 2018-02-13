В Мариуполе пожар убил двоих

13.02.2018 09:12

13 февраля в 00:53 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Надгорной в Мариуполе.



Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что огонь охватил кровлю заброшенного дома. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили внутри тела двух погибших.



Спасатели локализовали пожар в 01:55 и ликвидировали в 2:53. Огнем уничтожены кровля на площади 100 кв. м, перекрытие на площади 50 кв. м, 3 оконных и 2 дверных блока.



Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.



От Главного управления привлекалось 16 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.