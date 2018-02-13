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Архив - Донецкая область

В Маріуполі розглянули заявки переселенців на надання житла

13.02.2018 18:38
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В Маріуполі розглянули заявки переселенців на надання житла

Сьогодні, 13 лютого, в Маріуполі пройшло проміжне засідання комісії з розподілу і наділення житлової площі для тимчасового проживання тимчасово переміщених осіб. На розгляд переселенцями подано 69 заяв. За фінансової підтримки держави у місті вже придбано 43 квартири.

Як зазначив директор департаменту міського майна Сергій Марчук, мета даної робочої зустрічі - не розподіл квартир, а розгляд заявок, поданих переселенцями в Центр подання адміністративних послуг (ЦНАП) з 25 січня поточного року. Прийом заявок не зупиняється, повідомляє mariupolrada.gov.ua

На останньому засіданні виконавчого комітету міської ради було прийнято передове для України Положення з надання житла переселенцям. Воно регулює процес розподілу житла тим, хто найбільше потребує квадратних метрів. Щоб розробити систему розподілу житлової площі, міська влада вивчила досвід європейських країн. Як результат, пілотним проект Маріуполя на сьогоднішній день визнаний міністерством кращою практикою, яка є на території нашої країни. Це положення рекомендовано для поширення маріупольського досвіду в інших містах України.

В склад комісії з розподілу житлової площі увійшли представники від усіх фракцій Маріупольської міської ради, виконавчого комітету, громадських і міжнародних організацій, а також Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. На робочу зустріч також запросили представників засобів масової інформації.

Комісія розглядає ті заяви, які були подані через ЦНАП, ставляться на облік, після цього виноситься на голосування виконкому. Таким чином, формується список претендентів на надання тимчасового житла.

Так, на житлову площу претендують люди з різним складом сім'ї. Серед них 24 заяви зі складом сім'ї одна людина, 11 заяв - дві людини, 19 заяв - 3 людини, 9 заяв - 4 людини, 4 заяви - 5 людей, по одній заяві на 6 та 7 людей в родині.

"На даний момент в Маріуполі придбано 43 квартири. А саме: 10 однокімнатних квартир, 18 - двокімнатних, 14 - трикімнатних, 1 - чотирикімнатна. До кінця березня ми плануємо ще закупити для переселенців тимчасове житло на суму близько 9,8 млн грн", - зазначив Сергій Марчук.

Члени комісії детально обговорили критерій оцінки і рівень кваліфікації переселенців, які претендують на житло. У ході засідання прийнято відправити 6 заяв на доопрацювання, в зв'язку з чим на облік поставлено 63 пакета документа.



Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы, ВПЛ
 
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