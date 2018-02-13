- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир19:54
- Газовый удар по Донбассу: десятки тысяч человек зимуют без тепла19:44
- Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг19:31
- Охота на блокпостах: кто попался на Донетчине19:15
В Маріуполі розглянули заявки переселенців на надання житла
Сьогодні, 13 лютого, в Маріуполі пройшло проміжне засідання комісії з розподілу і наділення житлової площі для тимчасового проживання тимчасово переміщених осіб. На розгляд переселенцями подано 69 заяв. За фінансової підтримки держави у місті вже придбано 43 квартири.
Як зазначив директор департаменту міського майна Сергій Марчук, мета даної робочої зустрічі - не розподіл квартир, а розгляд заявок, поданих переселенцями в Центр подання адміністративних послуг (ЦНАП) з 25 січня поточного року. Прийом заявок не зупиняється, повідомляє mariupolrada.gov.ua
На останньому засіданні виконавчого комітету міської ради було прийнято передове для України Положення з надання житла переселенцям. Воно регулює процес розподілу житла тим, хто найбільше потребує квадратних метрів. Щоб розробити систему розподілу житлової площі, міська влада вивчила досвід європейських країн. Як результат, пілотним проект Маріуполя на сьогоднішній день визнаний міністерством кращою практикою, яка є на території нашої країни. Це положення рекомендовано для поширення маріупольського досвіду в інших містах України.
В склад комісії з розподілу житлової площі увійшли представники від усіх фракцій Маріупольської міської ради, виконавчого комітету, громадських і міжнародних організацій, а також Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. На робочу зустріч також запросили представників засобів масової інформації.
Комісія розглядає ті заяви, які були подані через ЦНАП, ставляться на облік, після цього виноситься на голосування виконкому. Таким чином, формується список претендентів на надання тимчасового житла.
Так, на житлову площу претендують люди з різним складом сім'ї. Серед них 24 заяви зі складом сім'ї одна людина, 11 заяв - дві людини, 19 заяв - 3 людини, 9 заяв - 4 людини, 4 заяви - 5 людей, по одній заяві на 6 та 7 людей в родині.
"На даний момент в Маріуполі придбано 43 квартири. А саме: 10 однокімнатних квартир, 18 - двокімнатних, 14 - трикімнатних, 1 - чотирикімнатна. До кінця березня ми плануємо ще закупити для переселенців тимчасове житло на суму близько 9,8 млн грн", - зазначив Сергій Марчук.
Члени комісії детально обговорили критерій оцінки і рівень кваліфікації переселенців, які претендують на житло. У ході засідання прийнято відправити 6 заяв на доопрацювання, в зв'язку з чим на облік поставлено 63 пакета документа.
Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы, ВПЛ
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев
- Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир
- В Мариуполе построят жилье для переселенцев
- Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье
- Германия рассмотрит возможность предоставления помощи в обеспечении жильем переселенцев в Мариуполе
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир19:54
- Газовый удар по Донбассу: десятки тысяч человек зимуют без тепла19:44
- Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг19:31
- Охота на блокпостах: кто попался на Донетчине19:15
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир19:54
- Газовый удар по Донбассу: десятки тысяч человек зимуют без тепла19:44
- Минские договоренности: Путин ждал взятия Дебальцево, а потом начался торг19:31
- Охота на блокпостах: кто попался на Донетчине19:15
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему