В Славянске четыре человека отравились угарным газом

13.02.2018 09:29

В одном из домов на ул. Барвинковской в Славянске, что на севере Донецкой области, четыре человека получили вчера отравление угарным газом.



Сообщением об этом ЧП поступило 12 февраля в 16:43 на телефон Службы спасения "101" от диспетчера скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в терапевтическое отделение Славянской городской больницы в состоянии средней тяжести.



Вероятной причиной трагедии стала неисправность газового котла отопления.



Специалисты Главного управления призывают граждан внимательно относиться к собственной безопасности и регулярно проверять исправность приборов обогрева.