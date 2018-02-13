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Архив - Донецкая область

В Славянске четыре человека отравились угарным газом

13.02.2018 09:29
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В Славянске четыре человека отравились угарным газом

В одном из домов на ул. Барвинковской в Славянске, что на севере Донецкой области, четыре человека получили вчера отравление угарным газом.

Сообщением об этом ЧП поступило 12 февраля в 16:43 на телефон Службы спасения "101" от диспетчера скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в терапевтическое отделение Славянской городской больницы в состоянии средней тяжести.

Вероятной причиной трагедии стала неисправность газового котла отопления.

Специалисты Главного управления призывают граждан внимательно относиться к собственной безопасности и регулярно проверять исправность приборов обогрева.



Теги: Донбасс, Славянск, угарный газ
 
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