Водителей Донетчины вытаскивали из кюветов

13.02.2018 11:54

22 человека личного состава и 5 единиц техники привлекались вчера спасателями Донетчины, чтобы оказать помощь воодителям.



12 февраля в 6:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на трассе Славянск - Лиман застрял автомобиль. Спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью специальной аварийно-спасательной машины и буксировочного троса вытащили транспортное средство из кювета.



В тот же день, в 15:45 спасатели 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда отбуксировали из кювета автомобиль Волво.



Подобная помощь предоставлялась водителям в г. Мариуполь, Мангушский и Марьинском районах, сообщает сайт спасателей Донетчины.