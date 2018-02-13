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Архив - Донецкая область

Водителей Донетчины вытаскивали из кюветов

13.02.2018 11:54
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Водителей Донетчины вытаскивали из кюветов

22 человека личного состава и 5 единиц техники привлекались вчера спасателями Донетчины, чтобы оказать помощь воодителям.

12 февраля в 6:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на трассе Славянск - Лиман застрял автомобиль. Спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью специальной аварийно-спасательной машины и буксировочного троса вытащили транспортное средство из кювета.

В тот же день, в 15:45 спасатели 21-го Государственного пожарно-спасательного отряда отбуксировали из кювета автомобиль Волво.

Подобная помощь предоставлялась водителям в г. Мариуполь, Мангушский и Марьинском районах, сообщает сайт спасателей Донетчины.



Теги: Донбасс, помощь, спасатели, водитель
 
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