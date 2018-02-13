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Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины уверяет, что оператор Vodafone подал заявки на проведение работ для бесперебойного предоставления услуг мобильной связи на Донбассе.
"При координации МинВОТ для бесперебойного предоставления услуг мобильной связи на территории Донецкой и Луганской областей и создания резервных каналов связи, Vodafone подал заявки на безопасное выполнение восстановительных работ на поврежденных участках в СЦКК. По состоянию на 13 февраля согласования от ОРДЛО не получено", - отмечается в сообщении Министерства на его страничке в Twitter.
Таким образом, в очередной раз подтверждается, что оккупационные власти специально не дают вернуть Vodafone на временно неподкотнольную Украине часть Донетчины.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали…
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Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, оккупанты, ОРДО
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