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Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ
14.02.2018 17:00
По данным украинской разведки, российское оккупационное командование наращивает масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий.
По данным ГУР МО, боевики сознательно активно распространяет недостоверную информацию о подготовке сил АТО к ведению интенсивных боевых действий в марте-июне 2018 года. Так, под видом якобы «достоверной» распространяется инсинуация о прибытии в частей и подразделений сил АТО иностранных инструкторов для подготовки личного состава к боевым действиям в населенных пунктах.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, боевик, ВСУ, наступление
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