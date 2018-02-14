Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ

14.02.2018 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ

По данным украинской разведки, российское оккупационное командование наращивает масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий.

По данным ГУР МО, боевики сознательно активно распространяет недостоверную информацию о подготовке сил АТО к ведению интенсивных боевых действий в марте-июне 2018 года. Так, под видом якобы «достоверной» распространяется инсинуация о прибытии в частей и подразделений сил АТО иностранных инструкторов для подготовки личного состава к боевым действиям в населенных пунктах.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, боевик, ВСУ, наступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх