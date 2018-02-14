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Архив - Донецкая область

ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек

14.02.2018 13:02
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ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек

В Приморском районе Мариуполя столкновение маршрутки и легкового автомобиля привело к трагедии – в ДТП погиб один человек и восемь получили травмы, передает MRPL.CITY.

Как сообщает Национальная полиция Донецкой области, авария случилась сегодня около 08:30 по ул. Ушакова.

Предварительно известно, что в результате лобового столкновения авто «Черри» и маршрутного такси пострадали девять человек. В легковом автомобиле погиб пассажир, еще двое травмированы. Также телесные повреждения получили шесть пассажиров маршрутки.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП и состояние пострадавших устанавливаются.




Теги: Донбасс, Мариуполь, маршрутка, ДТП
 
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