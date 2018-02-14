Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки

14.02.2018 17:10

В прифронтовой Марьинке Донецкой области, где почти две недели не было света, полностью восстановили электроснабжение. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Укринформ.

«В Марьинке полностью восстановили электроснабжение. Триста абонентов, которые почти две недели были без электричества, наконец получили свет в свои дома», - написал глава области.

Он напомнил, что 5 февраля во время обстрела боевиками окрестностей Марьинки были повреждены линии электропередач и трансформаторная подстанция. Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается, а боевики не подтверждали установление режима тишины.

«Только при посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и справились за полдня. Спасибо им за оперативную и качественную работу», - заявил Жебривский.