Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки

14.02.2018 16:30

Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает военный путь возвращения оккупированных территорий

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

“Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору” – пояснил Турчинов.

При этом секретарь СНБО отметил, что данный закон ориентирован на мирный путь разрешения конфликта на Донбассе.

“В то же время закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил Минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных. Другой вопрос, что Россия все делает, чтобы этот путь перечеркнуть”, – резюмировал Турчинов.

Отметим, американские разведчики прогнозируют, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации Украины в военной, политической и экономической сферах в 2018 году. «Россия будет дозировать уровень насилия, чтобы заставить Киев и сформировать выгодную Москве ситуацию на переговорах”, – считают в разведке США.

Согласно докладу, Киев будет продолжать сопротивляться уступкам, которых требует Москва, но “почти точно не восстановит в 2018 году контроль над участками Восточной Украины, которые сейчас подконтрольны России”.

Источник: Politeka