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В Донецке скончался один из главарей ДНР
В оккупированном Донецке 13 февраля умер т.н. помощник "генерального прокурора "ДНР" по особым поручениям" Сергей Дианов.
Об этом сообщают подконтрольные боевикам ресурсы, пишет Сегодня.
Как стало известно, Дианов скончался на 56-м году жизни.
"Состоял на службе в Генеральной прокуратуре Донецкой области. Нарушил присягу и перешел на службу в правоохранительные органы, организованные террористическими организациями и/или силами оккупанта. Место работы после предательства: Генеральная прокуратура т.н. "ДНР", старшие помощники и помощники Генерального прокурора и его заместителей, должность — помощник "генерального прокурора" по взаимодействию с высшими органами государственной власти", – описывает персону Дианова сайт "Миротворец".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР
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