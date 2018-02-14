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Архив - Донецкая область

В Донецкой области зафиксированы новые случаи африканской чумы свиней

14.02.2018 20:15
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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщает о том, что на территории Донецкой области были зафиксированы новые случаи распространения вируса африканской чумы свиней.

В Донецкой области были обнаружены три трупа диких кабанов, при анализе которых был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Случаи заражения были выявлены в Великоновоселковском районе.

Также новые случаи заражения были зафиксированы в Луганской области. В Троицком районе были найдены семь трупов диких кабанов, при анализе которых был обнаружен ДНК вируса АЧС.

Все анализы осуществлялись специалистами Днепропетровской региональной досударственной лабораторией ветеринарной медицины. В данный момент проводятся работы по локализации и предотвращению распространения вируса, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

Напомним, что Африканская чума свиней – вирусная болезнь, относящаяся к списку А согласно Международной классификации заразных болезней животных. По заверениям специалистов, АЧС не представляет опасности для человека.

В конце прошлого года самый крупный очаг заболевания чумой свиней обнаружили под Покровском. Также ранее сообщалось, что трупы диких кабанов обнаружили охотники в Константиновском районе.



Автор статьи: Синельченко Юлия, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, свинья, африканская чума
 
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