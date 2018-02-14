В Минске стороны наметили шаги для восстановления связи Vodafone в ДНР

14.02.2018 21:47

Участники Контактной группы в ходе сегодняшнего заседания в Минске наметили ряд шагов по восстановлению связи мобильного оператора Vodafone на территории ОРДО.

Пресс-секретарь «главы делегации ДНР» на мирных переговорах Дениса Пушилина, Виктория Талакина отметила: «Вопрос восстановления связи Vodafone на территории Донецкой Народной Республики обсуждался в рамках встречи Контактной группы в Минске. Переговорщиками намечен ряд шагов, которые позволят уйти от взаимных претензий и перейти к практическому решению сложившейся ситуации».

Источник: https://donpress.com