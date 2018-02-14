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Архив - Донецкая область

Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске

14.02.2018 15:33
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Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске

По сообщению пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы-Дарьи Олифер, в столице Белоруссии проходит заседание переговорной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

«В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы», — написала она в социалных сетях.

Ранее, согласно сообщению пресс-службы МИД Белоруссии, заседание начали рабочие подгруппы ТКГ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Минск, Минские договоренности
 
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