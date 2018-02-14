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Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья
В проект обновления генплана Мариуполя будет входить трансформация всей транспортной инфраструктуры города.
По словам главного архитектора города А. Каверина, ключевые изменения ожидают железную дорогу. Ее хотят убрать от побережья Азовского моря и пустить на западную сторону. Это позволит расширить набережную для отдыхающих.
До тех пор, пока на востоке страны продолжается вооруженный конфликт, город можно развивать только в западном направлении не смотря на то, что восточное является предпочтительным. После того, вооруженный конфликт окончится, будут приниматься новые решения.
Также в Мариуполе будут строить пересадочный узел, который объединит и аэропорт, и железнодорожный вокзал, и автомобильный вокзал. Но этот проект будут реализовывать не одно десятилетие.
Напомним, на мариупольском побережье появились остановочные павильоны.
Теги: Донбасс, Мариуполь, море, железная дорога, пляж
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