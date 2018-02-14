Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья

14.02.2018 13:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья

В проект обновления генплана Мариуполя будет входить трансформация всей транспортной инфраструктуры города. 

По словам главного архитектора города А. Каверина, ключевые изменения ожидают железную дорогу. Ее хотят убрать от побережья Азовского моря и пустить на западную сторону. Это позволит расширить набережную для отдыхающих. 

До тех пор, пока на востоке страны продолжается вооруженный конфликт, город можно развивать только в западном направлении не смотря на то, что восточное является предпочтительным. После того, вооруженный конфликт окончится, будут приниматься новые решения. 

Также в Мариуполе будут строить пересадочный узел, который объединит и аэропорт, и железнодорожный вокзал, и автомобильный вокзал. Но этот проект будут реализовывать не одно десятилетие.

Напомним, на мариупольском побережье появились остановочные павильоны.

Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Мариуполь, море, железная дорога, пляж
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх