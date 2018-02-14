Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус

14.02.2018 14:48

Больше не надо стоять в очереди на автостанциях.

Жители Донецкой области теперь могут в сети купить билеты на междугородние и межобластные автобусные рейсы. Как объяснил руководитель ООО «Восточные автовокзалы» Тимофей Шкиндер, это стало реальностью после ввода в действие онлайн-платформы inbus.ua.



— Для того, чтоб наши пассажиры смогли более оперативно покупать билеты и самостоятельно планировать поездки, мы решили запустить проект inbus.ua. Благодаря этому жители области могут самостоятельно выбрать, оплатить и распечатать билеты для посадки на автобусы на интересующие их направления в режиме онлайн, — комментирует Тимофей Шкиндер. – Также приобрести билеты можно на сайте eav.com.ua.



Сервис inbus.ua позволяет приобретать билеты на автобусные направления в пределах Донецкой, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях. Для того, чтоб купить электронный билет на автобусный рейс, алгоритм такой же,как и при покупке онлайн железнодорожных билетов. То есть нужно зайти на сайт inbus.ua. задать маршрут, выбрать автобусный рейс , оплатить билет и его распечатать.





