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Больше "Феникса": в Донецке почтамт будет работать без выходных и перерывов
Сегодня, 15 февраля, функционирующее на оккупированной части Донетчины предприятие "Почта Донбасса" заявило об изменении режима работы отделения почтовой связи Донецк-1 (ул. Артема, 72).
Теперь это отделение, расположенное в здании Донецкого почтамта, будет работать без перерывов и выходных:
понедельник — пятница, с 8:00 до 18:00;
суббота — воскресенье, с 8:00 до 16:00.
Отметим, что именно в этом отделении массово продают стартовые пакеты местного мобильного оператора "Феникса", который работает на отжатых мощностях "Киевстара". Ажиотаж после отключения сигнала Vodafone – огромный, люди стоят в огромных очередях. А "Феникс" снимает "сливки" с ситуации (сегодня стало известно, что у него стало на 340 тысяч абонентов больше с момента отключения в ОРДО Vodafone).
Возможно, продление работы Донецкого почтамта является позитивным сигналом: "Феникс" старается распродать как можно больше пакетов, в свете возможного возвращения Vodafone (о чём говорили вчера в Минске).
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали до сих пор.
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Теги: Донецк, Донбасс, Vodafone, почтамт, мобильная связь, ОРДО, "Феникс"
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