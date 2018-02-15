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Бунт шахтеров Донбасса: появились видео и новые подробности
Сегодня, 15 февраля, под зданием ГП "Селидовуголь" продолжается акция протеста горняков, которая началась вчера. Главное требование шахтеров – выплата задолженности по заработной плате за декабрь и январь, повышение тарифных ставок, выделение средств на переоснащение угольных предприятий и возврат переданных в частные руки запасов угля.
"Всю прошлую ночь участники акции протеста провели в здании ГП "Селидовуголь", а также на шахтах объединения – №42 "Кураховская", "1/3 Новогродовская", "Украина" и "Котляревская", – сообщил председатель профсоюзной организации шахты "1/3 Новогродовская" Сергей Павлов. – Сегодня с утра на предприятиях проходят посменные собрания: работники высказывают свою позицию по отношению к сложившейся ситуации, оформляются протоколы".
Как сообщает ТК "Орбита", Сергей Павлов также рассказал, что сегодня на 10.00 в ГП "Селидовуголь" намечен всеобщий митинг с участием народного депутата Украины от Селидова и региона Сергея Сажко. А вчера отраслевые профсоюзные лидеры НПГУ и ПРУП Михаил Волынец и Виктор Турманов передали требования трудового коллектива объединения первому вице-премьер-министру Украины – Министру экономического развития и торговли Степану Кубиву.
Митингующие сообщили, что вчера вечером им перечислили 16-17% заработанного за январь.
Депутат Селидовского городского совета Александром Корниенко, который находится возле ГП "Селидовуголь" вместе с бастующими шахтерами, рассказал, что вчера горняки перекрывали движение по трассе, ведущей на Курахово, Марьинку и Красногоровку, а также подъездные дороги ко всем шахтам объединения, по которым автобусы подвозят рабочих. По его информации, с утра 15 февраля дороги в Селидово не блокировались, однако ни одна из шахт ГП "Селидовуголь" не добывает уголь, ведутся только вспомогательные работы для жизнеобеспечения предприятий.
Вчера вечером Михаил Волынец на своей страничке в "Фейсбук" написал о том, что ситуацию в ГП "Селидовуголь" взял под личный контроль глава Донецкой ОГА Павел Жебривский. Сегодня они вместе должны будут решать проблемные вопросы в Киеве. "Мы должны вместе объединить усилия для того, чтобы на правительственном уровне услышали, что проблема с выплатой зарплаты существует, что люди хотят работать и сохранить свои рабочие места. Это свидетельствует, что у нас общие цели – как у шахтеров, так и у профсоюза и у губернатора", – подчеркнул профсоюзный лидер.
Теги: Донбасс, протест, горняки, шахтеры, долги
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