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Донецк изуродуют граффити боевика "Моторолы"
Художники из пропагандистского "творческого" объединения "АртТаран" в рамках проекта "Знай наших" намерены создать весной на одном из донецких домов граффити, изображающее террориста Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола".
В пресс-службе общественной организации "Молодая республика" (пропагандистский отряд пророссийской группировки "ДНР") уточнили, что граффити "Героя ДНР" будет нанесено на здание в центре Донецка.
Напомним, что Арсен Павлов родился 2 февраля 1983, Ухта, Коми АССР.
Три года служил в 77-й гвардейской отдельной Московско-Черниговской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова бригаде морской пехоты как связист, отсюда и его прозвище.
Якобы дважды принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне (подтверждения этому нет).
Работал на автомойке в Ростове-на-Дону. 15 марта 2012 года Октябрьским судом г. Ростова-на-Дону совместно с неким Денисенко был осужден на лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев условно за угон автомобиля без цели хищения с автомойки, на которой они работали.
Во время российской агрессии против Украины стал одним из видных командиров в рядах оккупантов. Отличался особой жестокостью, на его совести – убитые пленные воины, а также гражданские лица.
16 октября 2016 погиб в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал. По одной из версии - сработало самодельное взрывное устройство, закреплённое на тросе лифта.
Власти самопровозглашенной "ДНР" обвинили в гибели Моторолы украинские спецслужбы. Между тем, одной из версий является его устранение российскими спецслужбами либо же самими местными боевиками.
В оккупированном Донецке в связи с гибелью "Моторолы" устроили трёхдневный траур. Прощались с оккупантом в Донецком театре оперы и балета, после чего гроб с телом пронесли по улицам города.
Похоронили террориста на кладбище, известном как "Донецкое море".
10 декабря 2017-го активисты "Молодой республики" установили памятный знак "Звезду Героя" на дом по ул. Челюскинцев, 121, где жил и погиб командир батальона "Спарта", российский оккупант Арсен Павлов (известен под позывным "Моторола").
Теги: Донецк, Донбасс, граффити, ДНР, боевик Моторола
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