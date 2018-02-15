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Донетчина: в музее найдена угроза
15.02.2018 19:06
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили об опасности, обнаруженной ими в музее Старобешево (неподконтрольная часть Луганщины).
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 14 февраля), в музее н. п. Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели зафиксировали остатки боеприпасов, выставленные в нескольких экспозициях.
Сотрудники музея сообщили, что целью проведения экспозиций является повышение уровня осведомленности местных жителей, в том числе школьников, об опасности, которую представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Однако, по оценке наблюдателей, находившиеся в музее остатки боеприпасов представляли потенциальную угрозу для посетителей.
Теги: Донбасс, музей, боеприпасы, СММ ОБСЕ
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