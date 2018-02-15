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Архив - Донецкая область

Дорога в Опытное: опасная и периодически непролазная грунтовка

15.02.2018 18:27
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Дорога в Опытное: опасная и периодически непролазная грунтовка

Бывшая журналистка областной газеты "Донбасс" Алиса Сопова, которая после начала вооруженного конфликта осталась в Донецке, а в конце 2016 года перебралась в США, описала дорогу в прифронтовой поселок Опытное.

"Поселок Опытное находится прямо на Донецкой объездной. Но сейчас единственная дорога, которая соединяет его с миром, - это грунтовка через минное поле, - пишет Алиса на своей страничке в Фейсбуке. - Проехать по ней можно только летом или в мороз: когда потеплеет, она превратится в непролазную грязь. В Опытном живут 42 человека".



Теги: Донбасс, опасность, дорога, Опытное
 
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