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"Феникс" заявил, что у него стало на 340 тысяч абонентов больше с момента отключения в ОРДО Vodafone
Очередным доказательством того, что отключение последнего украинского мобильного оператора на неподконтрольной части Донетчины выгодно оккупантам, стало сегодняшнее заявление "министерства связи" пророссийской группировки "ДНР". По данным "министерства", число абонентов "республиканского" мобильного оператора "Феникс" на сегодняшний день приблизилось к одному миллиону.
К моменту отключения сигнала Vodafone у "Феникса", который работает на отжатых мощностях "Киевстара", насчитывалось около 650 тыс. абонентов. Таким образом, всего за месяц оккупанты загнали в "Феникс" почти треть миллиона человек. А всё это – немалые деньги.
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком"). На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дали до сих пор.
После вчерашней встречи в Минске и официальные представители Киева, и посланцы от оккупированного Донбасса высказались за необходимость возвращения украинского мобильного оператора Vodafone (МТС) на неподконтрольную часть Донетчины. Но между словами и делами – пропасть.
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Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, "Феникс"
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