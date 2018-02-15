ФК "Шахтер" прописался в Мариуполе

15.02.2018 13:20

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" сменили место регистрации на Мариуполь. Теперь, дончане, как юридическое лицо, находятся в Мариуполе по адресу ул. Сеченова, 71А. Следует отметить, что в Донецке "Шахтер" находился на ул. Артема, 86А, сообщает ТСН.

О том, что дончане сменят прописку было известно еще в декабре 2017 года. Напомним, что в связи с военными действиями на Донбассе, "Шахтер" покинул Донецк в 2014 году. После "Донбасс Арены" команда Паулу Фонсеки сменила уже 2 стадиона - "Львов Арена" и ОСК "Металлист" в Харькове.