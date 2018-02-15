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Ходаковский о миротворцах на Донбассе: Попытка впихнуть невпихуемое
Бывший "глава" "Совета безопасности" пророссийской группировки "ДНР" Александр Ходаковский (оппонент нынешнего главаря "ДНР" Александра Захарченко) заявил, что идея о вводе на Донбасс миротворцев ООН нереализуема.
Вот, что пишет Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса"), на своей странице в Фейсбуке (как Александр Сергеев):
"Попробую завершить пока тему с миротворцами, задав пару вопросов вслух. Предположим, кто-то сочтет это приемлемым и начнет подготовку к реализации "замысла": какой мандат будет у миротворцев, чтобы они смогли сделать то, что не смог сделать никто за протекшие годы войны - установить мир? Они что, получат право расстреливать на месте каждого, кто на передовой нажмет на курок? Или они сами станут живым щитом между нами и ними? Как это предполагается при той плотности, что свойственна нашему фронту? На некоторых участках мы с противником буквально нос к носу - кого и насколько нужно отводить, чтобы развести нас по углам? Украина упрется, как всегда, а нам куда - до центра города отходить? У нас нет запаса пространства".
По мнению террориста, если не развести войска ОРДЛО и ВСУ и не стать между ними, то толку от миротворцев будет не больше, чем от ОБСЕ - станут очередными статистами.
"Да и потом, им же нужно где-то дислоцироваться, - продолжает Ходаковский. - Никто не говорит конкретно, но из контекста видно, что гостеприимство должны оказать мы. Представляете, что будет, если при нашей насыщенности военным элементом на ограниченной территории эта масса вольется в наши "ряды"? Даже разместить их будет нерешаемой проблемой - они же не будут в биваках в чистом поле нежить свои шведские тела? Не говоря уже про возможные провокации и стычки с ополчением. Так что, помолчав даже про наше неприятие этого решения, чисто с технической стороны замысел не реализуем. Это, как говорят, попытка впихнуть невпихуемое".
Ранее Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом.
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
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Теги: Донбасс, миротворцы, Ходаковский, оккупанты, ОРДЛО
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