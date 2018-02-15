- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Хуг и Вершбоу: война в Украину пришла извне19:18
- Донетчина: в музее найдена угроза19:06
- Губернатор Донетчины заявил, что приняты болезненные решения и сделаны "последние китайские предупреждения"18:44
- Штаб: на Донбассе готовятся страшные провокации18:34
Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия
Бывший "глава" "Совета безопасности" пророссийской группировки "ДНР" Александр Ходаковский, который является одним из главных критиков главаря псевдореспублики Александра Захарченко, выдал очередную порцию горькой правды о "процветании" оккупированной части Донетчины.
По словам Ходаковского, который ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом стал вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса"), в "ДНР" все экономические потоки контролируют лично Захарченко и его близкое окружение, зарабатывая на этом огромные деньги.
"Я обвиняю за какие-то субъективные вещи – за коррупцию, за оторванность этой власти от народа, за то, что они под прикрытием огосударствления на самом деле просто приватизировали всё, - заявил Ходаковский. - Они ж не могут забрать чьи-то активы юридически, вот они и придумали, что "мы заберем это под государство, а государство карманное - мое"".
По словам Ходаковского, в "республике" действует отлаженная система взяток на "таможне". "Огромные деньги зарабатываются левые, начиная от двойного таможенного налогообложения, - поясняет он. – Каждый, кто торгует из России, прекрасно знает, что на таможне он, помимо тех официальных платежей, которые он платит, должен еще заплатить. Это приносит до 3 млн долл. не фиксируемых доходов, которые идут в конкретный карман".
Также Ходаковский сообщил, что в ОРДО продолжают уничтожать шахты и распиливать на металлолом даже работающие промышленные предприятия.
"Пока режут то, что подверглось каким-то воздействиям войны, что получило какие-то серьезные повреждения, - делится террорист. - Вырезали полностью весь ДЗРХИ (Донецкий завод резино-химических изделий, – прим. ред.), хотя там мощностей было работающих, конвейерных лент и всего остального было предостаточно. Вырезали шахту "Октябрьская", сейчас будут резать шахту "Бутовская". Вытаскивают откуда могут, извлекают сиюминутную выгоду".
Читайте также:
Битва за "трон" в "ДНР": Ходаковский против Захарченко
Ходаковский рассказал, что сделает с Захарченко и его "совсем близкими"
Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
Теги: Донбасс, коррупция, оккупация, ДНР, Ходаковский, ОРДО
- Война главарей "ДНР": Ходаковский испугался и дал "задний ход" (ВИДЕО)
- "Не подходи ко мне - я обиделся" Как поссорились главари "ДНР"
- Война главарей "ДНР": Ходаковского дожимают
- Война главарей "ДНР". Ходаковский - Захарченко: "Извини, Саня, двоим нам тут тесновато"
- Ресурс террориста Ходаковского рассказал о "свободе слова" в "ДНР"
- Война вожаков-террористов в "ДНР": по Ходаковскому нанесли очередной удар
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Продолжается битва за КПВВ "Золотое"19:57
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Хуг и Вершбоу: война в Украину пришла извне19:18
- Донетчина: в музее найдена угроза19:06
- Губернатор Донетчины заявил, что приняты болезненные решения и сделаны "последние китайские предупреждения"18:44
- Штаб: на Донбассе готовятся страшные провокации18:34
- Геращенко пояснила основні тези Мінських угод та плани України щодо повернення окупованого Донбасу21:29
- Члены "ДНР" предупредили наблюдателей СММ, что "ожидается обстрел"21:20
- Зафиксированы повреждения Донецкой фильтровальной станции после очередного обстрела21:07
- Ходаковский рассказал, как в "ДНР" обдирают людей и режут предприятия20:59
- США прислали новое оснащение для украинских военных20:43
- Важно для пересечения линии разграничения: всё, что нужно знать о Координационном центре и координационных группах20:27
- Россия тренировалась пускать крылатые ракеты в сторону Украины20:10
- Продолжается битва за КПВВ "Золотое"19:57
- Под судом, где рассматривали дело мэра Одессы, произошла драка19:42
- Жебривский рассказал, как погибает промышленность в "ДНР"19:29
- Дебальцеве: втрати, обман та висновки14:07
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Россия понесла очередные потери в Сирии
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Народный синоптик рассказал, когда в Украине начнется теплая весна
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия