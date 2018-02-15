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Хуг и Вершбоу: война в Украину пришла извне
Конфликт на Донбассе носит характер навязанного извне. Об этом заявил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью для издания "Голос Америки". Это же подтверждает экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу.
В интервью для издания "Голос Америки" Хуг сообщил, что жители неподконтрольных ВСУ территорий на Востоке Украины не воспринимают других граждан Украины как врагов, поэтому конфликт на Донбассе носит характер исключительно, как навязанный извне. Он добавил, что ежедневно более 40 тысяч человек пересекают линию соприкосновения на Донбассе, что может свидетельствовать об отсутствии попыток изолировать регион со стороны правительства.
В свою очередь, экс-заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что имеется полно доказательств того, что Россия участвует в войне на Востоке Украины. Об этом он сказал в эфире "Эхо Москвы".
“Из открытых источников, из селфи, из социальных сетей имеется полно доказательств того, что Россия участвует в войне на Донбассе. И даже официальные церемонии, когда Путин награждает орденами генералов, которые якобы родом из Луганска. Теперь там даже ЧВК “Вагнер” воюет", сказал Вершбоу.
По его словам, хотя на Донбассе и “находится множество танков, которые не имеют российской маркировки, мы все понимаем, откуда они”.
Вершбоу считает, что война давно бы уже закончилась, если бы Россия не поставляла оружие в зону АТО.
"Поскольку НАТО не защищает напрямую Украину, то нашей обязанностью является поддержка стороны, которая защищает себя саму. Но с Javelin невозможно проводить агрессию. Вы не можете захватить территорию. Они предназначены для сдерживания России", - прокомментировал Вершбоу ситуацию с поставками Javelin в Украину от США.
Ранее разведка США предоставила отчет, согласно которому в 2018 году конфликт на Донбассе не будет урегулирован, и охарактеризуется "переменным уровнем насилия". В США связывают обострения на Донбассе с попытками Украины вступить в НАТО, что указывает на внешний источник конфликта.
Теги: Украина, Донбасс, война, НАТО, Хуг
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