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Команда СММ ОБСЕ заметила на оккупированном Донбассе танки неустановленного типа
15.02.2018 21:55
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали наличие танков вне выделенных мест хранения в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная Украине территория).
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 15 февраля), 14 февраля за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала 3 неподвижных танка (один Т-72 и два неустановленного типа) вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) и 2 танка (неустановленного типа), стоявших в районе н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска).
Теги: Донбасс, оккупация, танки, СММ ОБСЕ, ОРЛО, ОРДО
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