Минские переговоры о Донбассе: Геращенко рассказала о позорных действиях

15.02.2018 11:35

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщила некоторые позорные моменты вчерашней встречи в Минске.



По словам Геращенко, во время заседания гуманитарнои группы представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — неподконтрольная Украине территория) попытались в некорректной форме вспомнить события Майдана и перейти к личным угрозам.



«Они угрожали моим детям (мол, подумайте о своих троих детях, нам за них страшно, и это не первая откровенная угроза), и унижали Небесную сотню. Я заявила о недопустимости унижения памяти Героев Небесной сотни, остановила эту вакханалию, напомнила координатору ОБСЕ на недопустимости реагировать на угроз и оставила группу. Все наши дипломаты меня поддержали. Эта недостойное и хамское поведение получило жесткую реакцию от ОБСЕ и украинской стороны на ТКГ. В Минск российские кураторы прислали не выпускников института благородных девиц и пажеского корпуса, хороших манер я от них не жду, но есть красные линии, которые мы никому пересечь не дадим».



В свою очередь, представительница незаконной группировки «ЛНР» Ольга Кобцева заявила, что Геращенко покинула заседание через час после начала. Она также утверждает, что после перерыва в заседании, группировки «ДНР» и «ЛНР» подтвердили готовность к проведению обмена всех установленных на всех установленных удерживаемых лиц.



Еще одним позорным действием стало то, что представитель ОБСЕ Тони Фриш, который координирует гуманитарную подгруппу, тайно летал в Москву. Там он провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым (он является негласным куратором «Л-ДНР»).



По словам Геращенко, Фриш не проинформировал ТКГ ни о самой встрече, ни даже о ее результатах. Украинская сторона выразила в связи с этим решительный протест.



Кроме того, Геращенко напомнила, что Фриш ранее отказался посетить в Старобельске взятого в плен российского военного Виктора Агеева, который воевал за террористов на Донбассе.



«Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и в решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате», - заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе.