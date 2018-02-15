На Донбассе воюют люди-тени

15.02.2018 09:42

Они не фотографируются, не ведут блогов, не называют имен. Из них мало кто имеет шансы стать любимцем публики. На их эмблеме - оборотень, оборотень, их оружие - незаметность, однако, результаты их работы часто становятся решающими. Они – это представители войск специального назначения, люди-тени, воюющие, в том числе, на Донбассе.



"Первый бой был, когда был первый штурм Донецкого аэропорта, - вспоминает один из таких воинов с позывным Тайсон в разговоре с представителями Фонда поддержки армии "Вернись живым" ("Повернись живим") - Фактически, он очень положительно повлиял на моральное состояние. Потому что первый бой был выигрышный, у нас был только один ранен. И люди почувствовали, что нас не зря учились, мы поняли, что что-то умеем. Нам повезло, когда мы были в ДАПе… Всё было постепенно, грубо говоря. Первый бой - стрелкотня, ЗУ (зенитные установки – прим. ред). Постепенно - минометы, "Грады", САУ - по нарастающей. Ко всему привыкли. Люди, которые приезжали, у них такого не было... Мы сидели - о, миномет прилетел, все посмеялись, а они бегали в панике".



Говорит, что самое тяжелое на войне - это смерть друзей. И это единственное, к чему нельзя привыкнуть. "Сейчас конфликт локальный, - отмечает Тайсон. - С одной стороны, масштабных наступлений не происходит, таких, как было при Дебальцево и Иловайске, но с другой стороны, едва ли не каждый день есть 200-е, 300-е. Это, конечно, с обеих сторон, но... "



Тайсону и его побратимам показали фильм "Киборги", посвященный боям за аэродром. По словам бойца, некоторое моментыв самом деле были. "Даже с тем холодильником! - признается он. - Стоял такой холодильничек, и все, когда заезжали, спрашивали, где можно взять те или иные продукты, всех посылали в тот холодильник! "Боевое крещение" было! Должны сниматься такие фильмы, их должны показывать. Чтобы люди понимали…".



После победы Тайсон планирует продолжить службу. Таких, как он, называют молодой и современной составляющей ВСУ. Но эти "молодые" успели увидеть, пережить и сделать не меньше, чем "старожилы" армии. Они работают иногда на грани человеческих возможностей, хотя истории большинства успешных операций останутся в тени.