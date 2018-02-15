Нацгвардия и боевики "ДНР" мешали работе СММ ОБСЕ

15.02.2018 16:52

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), наблюдатели столкнулись с новыми случаями ограничения свободы передвижения.



Так, группа бойцов Национальной гвардии Украины отказала патрулю Миссии в доступе к военному объекту в н. п. Мангуш (подконтрольный правительству, 111 км к югу от Донецка), ссылаясь на приказы их командира.



А трое вооруженных боевиков пророссийской группировки "ДНР" отказали патрулю Миссии в доступе к н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка), ссылаясь на приказы своего командира.