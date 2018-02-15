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Архив - Донецкая область

Нарушения в КПВВ на линии разграничения: официальные данные

15.02.2018 10:27
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Нарушения в КПВВ на линии разграничения: официальные данные

По данным Госпогранслужбы Украины, в трех контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения вчера зафиксированы нарушения.

Так, в КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили гражданку Украины, которая находилась в розыске по ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Задержанную передали сотрудникам Нацполиции.

А в КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" пограничники Краматорского и Донецкого отряда зафиксировали 3 случая предложение денежного вознаграждения на общую сумму 400 гривен за беспрепятственное пересечение линии разграничения. В отношении правонарушителей в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Напомним, что за прошедшие сутки чаще всего линию разграничения пересекали через КПВВ "Марьинка", а утром 15 февраля у донбасских КППВ скопилось более 400 авто.



Теги: Донбасс, задержание, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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