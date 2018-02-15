Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе

15.02.2018 07:30

Журналист-переселенец, вынужденно покинувший оккупированный Донбасс, известный блогер Денис Казанский провел исследование касательно российских наемников, которые недавно попали под "замес" в Сирии. Как выяснилось, немалая их часть ранее воевала против Вооруженных Сил Украины на стороне пророссийских группировок "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что 7 февраля, согласно последним данным, в Сирии, в районе Дейр-эз-Зора, погибли не около 200 военных РФ (как сообщалось ранее), а почти 600. Большая часть - наемники из ЧВК "Вагнер", в том числе воевавшие на Донбассе на стороне пророссийских группировок "ДНР" и "ЛНР". "Ихтамнетов" (Путин ведь неоднократно заявлял, что вывел войска из Сирии) искрошила американская авиация.

"В реальности люди едут в Сирию не от ЧВК, а подписывают контракт с некой компанией "Европолис" по гражданским специальностям, как слесари, геодезисты, топографисты и т.д. Об этом пишет Михаил Полынков — россиянин, участник движения "Новороссия" Игоря Стрелкова, который еще с 2014 года занимается переправкой российских наемников на Донбасс, и потому в теме, - пишет Казанский. - Точное количество погибших до сих пор неизвестно, но российские боевики, воевавшие в Донбассе и владеющие ситуацией, утверждают, что счет идет на сотни".



Денис отмечает, что не заинтересовался бы этой историей, если бы не одно обстоятельство — все погибшие наемники, которых удалось идентифицировать на данный момент, ранее воевали в Донбассе против украинских военных.



Вот список из фамилий, которые подтверждены на данный момент (информация постоянно обновляется в Твиттере пользователя Necro Mancer):



1. Владимир Винограденко. Харьков. Активист ультраправой организации "Русь триединая". Принимал участие в боях за ДАП на стороне ДНР.



2. Кирилл Ананьев. Москва. Известный в определенных кругах активист партии Эдуарда Лимонова "Другая Россия". Воевал в Донбассе. Хвастался убийствами украинцев. Когда-то был в жесткой оппозиции к Путину, теперь же сложил голову за интересы Путина в далекой и чужой стране. В сети есть старое видео, на котором Лимонов лично вручает Ананьеву партбилет, а Кирилл счастливо зигует в ответ и говорит "Да, смерть"



3. Станислав Матвеев. Асбест (Свердловская область). Воевал в Донбассе в 2016 году, получил от боевиков крест за заслуги. Российские журналисты уже сходили к его жене и записали интервью.



4. Игорь Косотуров. Асбест (Свердловская область). Воевал в Донбассе в пиар-батальоне российского писателя Захара Прилепина. Прилепин уже подтвердил этот факт, как и факт гибели Косотурова в Сирии… Писатель даже не скрывает, что так называемые "ополченцы" из Донбасса воюют за деньги и едут в Сирию, потому что там больше платят.



5. Алексей Шихов, Нижний Новгород. Ранее воевал за боевиков ЛНР.



6. Владимир Логинов. Казак из Калининграда (Кенигсберга). "Да-да, не смейтесь, это не фейк, так и написано, - отмечает Денис. - Формулировки адовые конечно. Пишут, что человек "защищал конституционный строй в Чечне и на Донбассе". Я даже подумал поначалу, что он за ВСУ воевал. С шашкой против американцев не прокатило".



7. Алексей Ладыгин, Рязань. Принимал участие в боях за Дебальцево.



"Разные источники, имеющие отношение к боевикам ЛДНР, подтверждают, что в Сирии действительно погибло очень много наемников. Причем, в результате артобстрела тела пострадали настолько, что многих придется собирать буквально по кусочкам. Оказалось, что воевать в пустыне — совсем не то же самое, что прятаться за домами и спинами мирных жителей Донбасса", - пишет Казанский.



По его словам, первым информацию о разгроме "Вагнера" выложил бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк (позже был отозван назад, в РФ, в данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса).



"Пропагандисты тут же кинулись опровергать "вброс", но со временем стали появляться другие подтверждения. Стали известны имена погибших. Неизвестно только точное их количество. Очевидно, этого мы никогда не узнаем, - констатирует Денис. - Михаил Полынков съездил в госпиталь к раненым, которых доставили из Сирии в Москву и записал интервью с одним из них. Полынков считает, что погибло несколько сотен человек. Многие ранее успели повоевать на Донбассе".



Подводя краткие промежуточные итоги, журналист отмечает, что Россия использует одно и то же "пушечное мясо" в Сирии и на востоке Украины.



"Это еще одно доказательство того, что в Донбассе идет не гражданская война, а противостояние с Россией. При этом Россия воюет достаточно подло, используя в основном парамилитарные формирования, вроде ЧВК "Вагнера", кураторства над которыми официально не признает, - пишет Казанский. - К слову, убитых наемников в Сирии для российских властей тоже официально не существует. Погибли люди за родину, но родине они не нужны. Родина их стыдливо закопает и забудет на следующий день. Даже траура никто не объявит по погибшим. Действительно, зачем? Подлое, гадкое государство, достойное всяческого презрения".

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