Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Официально: в Макеевке будут взрывы

15.02.2018 10:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Официально: в Макеевке будут взрывы

Т.н. "администрация города Макеевка" (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) предупредила жителей о грядущих взрывах.

"Вниманию жителей! Сообщаем, что 16 и 19 февраля 2018 года, с 9-00 до 15-00 на территории МакНИИ будут проводится испытания взрывчатых веществ", - говорится в сообщении "отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций".



Теги: Донбасс, Макеевка, взрывы, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх