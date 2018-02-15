Официально: в Макеевке будут взрывы

15.02.2018 10:51

Т.н. "администрация города Макеевка" (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) предупредила жителей о грядущих взрывах.



"Вниманию жителей! Сообщаем, что 16 и 19 февраля 2018 года, с 9-00 до 15-00 на территории МакНИИ будут проводится испытания взрывчатых веществ", - говорится в сообщении "отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций".