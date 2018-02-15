Оккупанты Донбасса окапываются

15.02.2018 14:42

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), на неподконтрольной части Донбасса оккупанты роют новые траншеи.



В поле в районе н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии видели экскаватор. При помощи экскаватора рыли траншею примерно в 150 м к востоку от автодороги М03.



Команда СММ также видела экскаватор, при помощи которого рыли траншею в поле в 1,5 км к юго-востоку от н. п. Калиново (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).