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Опубликована новая карта из зоны АТО: обстрелы охватили большую территорию
15.02.2018 13:21
Минобороны Украины опубликовало сегодня, 15 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки. Согласно карте, обстановка резко обострилась.
Обстрелы зафиксированы во многих населенных пунктах – и в Донецкой, и в Луганской областях.
Напомним, что всего вчера российско-оккупационные войска провели 14 прицельных обстрелов позиций ВСУ по всей линии соприкосновения.
В результате вражеских обстрелов на Донбассе четверо украинских защитников получили вчера ранения.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
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