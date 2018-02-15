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По позициям сил АТО на Донбассе выпустили более 130 мин
За прошедшие сутки, 14 февраля, количество обстрелов позиций украинских военных со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе не уменьшилось. В то же время, в отличие от предыдущих суток, вчера противник проявлял большую активность на Донецком направлении.
По данным, обнародованным на сайте Минобороны, все 14 вражеских обстрелов оборонительных позиций ВСУ были прицельными. Всего сторону сил АТО было выпущено 134 мины из минометов калибров 120 и 82 мм.
В ответ военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены 10 раз открыть огонь, применяя не запрещенное минскими договоренностями оружие.
В Минобороны подтвердили озвученную ранее пресс-центром штаба АТО инфомрацию, что вследствие вражеских обстрелов получили ранения 4 украинских защитников. Все они были оперативно доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья всех четырех раненых оценивается как удовлетворительное.
Напомним, что ранее была опубликована новая карта из зоны АТО.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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