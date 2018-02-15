Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Появились новые подробности дебютного сезона Донбасской Лиги Смеха

15.02.2018 13:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появились новые подробности дебютного сезона Донбасской Лиги Смеха

Уже известно, кто будет "прокачивать" 12 лучших команд в первом сезоне Донбасской Лиги Смеха (ДЛС). Также оглашено имя одного из тренеров (их, предположительно, будет 6, каждый выберет по 2 команды).

"Хотим познакомить вас с невероятно крутыми ребятами, которые будут прокачивать наши команды в течение всего сезона, - сообщается на странице ДЛС в Фейсбуке. - Сергей Бибилов и Илья Дерменжи - редакторы Донбасской Лиги Смеха. В прошлом участники команд КВН "Остров Крым", "Сборная Украины Интер Юа", а сейчас авторы и актеры сериала "Країна У".

Также известно, что одним из тренеров станет Святослав Антипов (Slavka Antipov), которые в составе команды "Загорецька Людмила Степанівна" стал чемпионом 3 сезона телевизионной "Лиги Смеха".

Напомним, что фестиваль пройдет в Краматорске 10 марта. Регистрация команд для участия в фестивале продолжается (по ссылке).

Юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1. На данный момент отыграно три сезона, которые были показаны по "плюсам".



Теги: Донбасс, юмор, культура, Лига смеха
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх