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Архив - Донецкая область

Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов

15.02.2018 13:58
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Позиции ВСУ на Луганском направлении обстреляны у четырех населенных пунктов

На Луганском направлении за минувшие сутки оккупанты Донбасса четыре раза открывали огонь по опорным пунктам сил АТО.

"В районе Троицкого и Лозового зафиксировано применение противником минометов запрещенного минскими договоренностями калибра 120 мм. В сторону наших военных было выпущено 7 мин этого калибра", - сообщает сайт Минобороны.

Также на Луганском направлении под обстрелом из гранатометов всех типов и стрелкового оружия оказались позиции ВСУ в районе населенных пунктов Майорск и Травневое (Майское).

На Донецком направлении за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз открывал огонь по оборонительным позициям ВСУ, в том числе из оружия запрещенного минского договоренностями калибра.

Всего вчера в зоне АТО зафиксировано 14 обстрелов со стороны оккупантов, во время которых было выпущено 134 мины из минометов калибров 120 и 82 мм.

Напомним, что ранее была опубликована новая карта из зоны АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, Луганское направление
 
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