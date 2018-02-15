Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области

15.02.2018 08:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), представители Миссии уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения на юге Донетины.

Медперсонал больницы в н. п. Волноваха (подконтрольный правительству, 53 км к югу от Донецка) сообщил СММ, что 12 февраля к ним поступил 63-летний мужчина из н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка) с огнестрельной раной левого плеча.

Наблюдатели видели 63-летнего мужчину, одетого в рубашку, и отметили, что у него была повязка вокруг шеи для поддержки левой руки. Мужчина рассказал команде СММ, что примерно в полдень 12 февраля он убирал снег на участке двора перед свои домом, когда услышал одиночный выстрел из стрелкового оружия, после чего последовал еще один выстрел из стрелкового оружия, и внезапно он почувствовал боль в плече.

Начальник полиции в Волновахе сообщил наблюдателям, что полиция начала расследование этого инцидента.

Данный факт предварительно квалифицированы по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, ранение, пуля, Гранитное, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх