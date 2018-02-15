- Штурм линии разграничения: "Марьинка" - вне конкуренции09:17
- Взрывы гремели у Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Светлодарска, Новолуганского и Софиевки09:12
- В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке08:56
- В Докучаевске спасли людей из горящего дома08:50
- В Донецке прячут гаубицы, а из мест хранения на Луганщине пропали танки08:34
- В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс08:20
- Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области08:05
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"07:50
- Зону АТО накрыл минометный огонь07:45
- Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе07:30
Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), представители Миссии уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения на юге Донетины.
Медперсонал больницы в н. п. Волноваха (подконтрольный правительству, 53 км к югу от Донецка) сообщил СММ, что 12 февраля к ним поступил 63-летний мужчина из н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка) с огнестрельной раной левого плеча.
Наблюдатели видели 63-летнего мужчину, одетого в рубашку, и отметили, что у него была повязка вокруг шеи для поддержки левой руки. Мужчина рассказал команде СММ, что примерно в полдень 12 февраля он убирал снег на участке двора перед свои домом, когда услышал одиночный выстрел из стрелкового оружия, после чего последовал еще один выстрел из стрелкового оружия, и внезапно он почувствовал боль в плече.
Начальник полиции в Волновахе сообщил наблюдателям, что полиция начала расследование этого инцидента.
Данный факт предварительно квалифицированы по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, ранение, пуля, Гранитное, СММ ОБСЕ
- Житель Мариуполя случайно выстрелил себе в живот
- В прифронтовом Гранитном пожилой мужчина получил слепое осколочное ранение лица
- Зэки одной из колоний Донецкой области пытались устроить вооруженный бунт
- В результате ночного обстрела Горловки есть погибший и раненные
- В Донецке в результате обстрела ранен мирный житель
- Житель Мариуполя "угостил" друга ударом ножа
- Штурм линии разграничения: "Марьинка" - вне конкуренции09:17
- Взрывы гремели у Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Светлодарска, Новолуганского и Софиевки09:12
- В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке08:56
- В Докучаевске спасли людей из горящего дома08:50
- В Донецке прячут гаубицы, а из мест хранения на Луганщине пропали танки08:34
- В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс08:20
- Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области08:05
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"07:50
- Зону АТО накрыл минометный огонь07:45
- Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе07:30
- Штурм линии разграничения: "Марьинка" - вне конкуренции09:17
- Взрывы гремели у Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Светлодарска, Новолуганского и Софиевки09:12
- В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке08:56
- В Докучаевске спасли людей из горящего дома08:50
- В Донецке прячут гаубицы, а из мест хранения на Луганщине пропали танки08:34
- В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс08:20
- Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области08:05
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"07:50
- Зону АТО накрыл минометный огонь07:45
- Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе07:30
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях