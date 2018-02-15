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Расстрел Донбасса: сводные данные от СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 15 февраля), в Донецкой и Луганской областях обострилась обстановка. В частности, выросло количество обстрелов и взрывов.
Так, в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом больше взрывов (около 320 взрывов по сравнению с примерно 280).
Вечером 13 и в ночь на 14 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 снаряда с востока на запад, 8 снарядов с запада на восток и 4 взрыва неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 28 взрывов неопределенного происхождения, 65 снарядов (30 с востока на запад, 35 с запада на восток) и 2 осветительные ракеты (траектория не установлена) — все на расстоянии 0,5–1,5 км к югу. Ближе к вечеру 14 февраля эта камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 6 снарядов с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения и 4 снаряда с запада на восток, а затем в общей сложности 22 взрыва неопределенного происхождения, 9 снарядов с запада на восток и 1 снаряд с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 13 февраля камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от н. п. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала следующую огневую активность в хронологической последовательности: 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток, 2 взрыва неопределенного происхождения, 4 снаряда с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 5–8 км к северу.
Вечером 13 и в ночь на 14 февраля, пребывая в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 94 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии 4–15 км в секторе от востока до юго-запада. Команда Миссии также слышала около 800 выстрелов и очередей из автоматического гранатомета, пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии 4–12 км в секторе от востока до юго-запада. На следующий день, находясь там же, наблюдатели слышали 14 взрывов неопределенного происхождения, около 40 выстрелов из автоматического гранатомета и стрелкового оружия — все на расстоянии 4–10 км в секторе от юго‑востока до юго‑юго‑запада.
Осуществляя мониторинг в 3 км к юго-западу от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя) на протяжении примерно 1 часа, члены патруля Миссии слышали 46 взрывов неопределенного происхождения и 9 очередей из стрелкового оружия — все в 4–10 км в секторе от востока до юга.
Находясь в 2,5 км к юго-юго-востоку от н. п. Ломакино (подконтрольный правительству, 15 км к северо-востоку от Мариуполя) на протяжении 20 минут, команда СММ слышала 16 взрывов неопределенного происхождения в 2–4 км к северо-востоку и 55 очередей из стрелкового оружия в 2–3 км к востоко-северо-востоку.
Находясь в н. п. Трудовское (подконтрольный правительству, 47 км к югу от Донецка) на протяжении 20 минут, наблюдатели слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и 40 очередей из стрелкового оружия — все на неустановленном расстоянии к югу.
Осуществляя мониторинг в 1 км к юго-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) на протяжении примерно 2 часов, члены патруля Миссии слышали 34 взрыва неопределенного происхождения в 3–6 км к северо-западу и 4 выстрела из стрелкового оружия в 2–4 км в секторе от востока до юга.
Находясь на юго-западной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) в течение примерно 4 часов, команда СММ слышала 34 очереди и выстрела из стрелкового оружия в 2–4 км к востоко-юго-востоку и юго-востоку, а также 3 взрыва неопределенного происхождения в 2–5 км к востоко-юго-востоку.
Патрулируя в н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка) в течение примерно 5 часов, наблюдатели слышали 31 очередь и выстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все на расстоянии 2–5 км к западу и западо-северо-западу.
В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав при этом больше взрывов (около 490 взрывов по сравнению с 17).
Так, вечером 13 февраля, находясь в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали приблизительно 445 взрывов неопределенного происхождения и 20 очередей из пушки БМП-2 в 10–20 км к западу и юго-западу, а также 39 взрывов (15 оценены как огонь из реактивной системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), а остальные — неопределенного происхождения) — все в 8–20 км к западу и юго-западу.
Пребывая в н. п. Калиново (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) на протяжении примерно 2 часов, наблюдатели слышали 5 взрывов неопределенного происхождения в 5–10 км к юго-западу и западу, а также 26 выстрелов из стрелкового оружия в 1–4 км к юго-востоку и юго-западу.
Теги: Донбасс, взрывы, обстрелы, СММ ОБСЕ
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