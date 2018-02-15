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Штаб АТО сообщил о гибели украинских морпехов
15.02.2018 10:55
Представителями Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.
"По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Теги: Донбасс, смерть, АТО, ВСУ, морпехи
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