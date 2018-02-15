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Архив - Донецкая область

Штурм линии разграничения: "Марьинка" - вне конкуренции

15.02.2018 09:17
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Штурм линии разграничения: "Марьинка" - вне конкуренции

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 14 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Марьинка" - 8740 человек и 1570 транспортных средств;

"Майорск" - 8156 человек и 959 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5830 человек и 945 транспортных средств;

"Гнутово" -3668 человек та758 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7325 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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