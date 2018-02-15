Последние новости раздела
- Взрывы гремели у Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Светлодарска, Новолуганского и Софиевки09:12
- В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке08:56
- В Докучаевске спасли людей из горящего дома08:50
- В Донецке прячут гаубицы, а из мест хранения на Луганщине пропали танки08:34
- В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс08:20
- Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области08:05
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"07:50
- Зону АТО накрыл минометный огонь07:45
- Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе07:30
- В Украине нелепо тратят деньги, выделенные для переселенцев07:10
Штурм линии разграничения: "Марьинка" - вне конкуренции
15.02.2018 09:17
По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 14 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:
"Марьинка" - 8740 человек и 1570 транспортных средств;
"Майорск" - 8156 человек и 959 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5830 человек и 945 транспортных средств;
"Гнутово" -3668 человек та758 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7325 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
Читайте также:
- Что случилось на донбасских пунктах пропуска
- Сквозь КПВВ на линии разграничения прорвались 33 тысячи человек
- Что творилось сегодня утром на донбасских блокпостах
- Что творится утром 16 ноября на донбасских пунктах пропуска
- На пунктах пропуска Донбасса "космические очереди" и свободный проезд
- Утро на КПВВ у линии разграничения: свободно у "Новотроицкого", перегруз у "Марьинки"
- Взрывы гремели у Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Светлодарска, Новолуганского и Софиевки09:12
- В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке08:56
- В Докучаевске спасли людей из горящего дома08:50
- В Донецке прячут гаубицы, а из мест хранения на Луганщине пропали танки08:34
- В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс08:20
- Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области08:05
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"07:50
- Зону АТО накрыл минометный огонь07:45
- Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе07:30
- В Украине нелепо тратят деньги, выделенные для переселенцев07:10
- Взрывы гремели у Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Светлодарска, Новолуганского и Софиевки09:12
- В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке08:56
- В Докучаевске спасли людей из горящего дома08:50
- В Донецке прячут гаубицы, а из мест хранения на Луганщине пропали танки08:34
- В МинВОТ обговорили ввод миротворцев на Донбасс08:20
- Представители СММ ОБСЕ выясняли подробности ранения мирного жителя Донецкой области08:05
- Битва за Vodafone для ОРДО: важные заявления из Минска и развенчание лжи в "ДНР"07:50
- Зону АТО накрыл минометный огонь07:45
- Названы истребленные в Сирии россияне, воевавшие на Донбассе07:30
- В школе Флориды произошел массовый расстрел07:12
- Почему нельзя прощать человека просто так22:36
- Эксперты рассказали о вреде зубных щеток22:00
- Доктор Комаровский: Подробная инструкция по борьбе с вирусами21:35
- Шесть причин полюбить молочные продукты19:49
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- «Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
- Казанский напомнил "ДНР", чем закончилась "ДКР": Приказали "республиканцам" влиться в состав Украины
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия
- Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях