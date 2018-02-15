Штурм линии разграничения: "Марьинка" - вне конкуренции

15.02.2018 09:17

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 14 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 33,7 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.



Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Марьинка" - 8740 человек и 1570 транспортных средств;



"Майорск" - 8156 человек и 959 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 5830 человек и 945 транспортных средств;



"Гнутово" -3668 человек та758 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 7325 человек.