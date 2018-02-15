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Украинские пограничники пропустили в Донецк гуманитарный груз
15.02.2018 13:36
Через КПВВ "Новотроицкое" в сторону оккупированного Донецка последовало 20 автомобилей с гуманитарным грузом.
По данным Госпогранслужбы Украины, в авто было свыше 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от Миссии Международного комитета Красного Креста.
Напомним, что за прошедшие сутки чаще всего линию разграничения пересекали через КПВВ "Марьинка", а утром 15 февраля у донбасских КППВ скопилось более 400 авто. По данным Госпогранслужбы Украины, в трех контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения вчера зафиксированы нарушения.
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Теги: Донецк, Донбасс, гуманитарная помощь, пункт пропуска, КПВВ
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