Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинские пограничники пропустили в Донецк гуманитарный груз

15.02.2018 13:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские пограничники пропустили в Донецк гуманитарный груз

Через КПВВ "Новотроицкое" в сторону оккупированного Донецка последовало 20 автомобилей с гуманитарным грузом.

По данным Госпогранслужбы Украины, в авто было свыше 326 тонн продуктовых и гигиенических наборов, а также 60 тонн песка и сульфата алюминия от Миссии Международного комитета Красного Креста.

Напомним, что за прошедшие сутки чаще всего линию разграничения пересекали через КПВВ "Марьинка", а утром 15 февраля у донбасских КППВ скопилось более 400 авто. По данным Госпогранслужбы Украины, в трех контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения вчера зафиксированы нарушения.

Читайте также:
Соцсети сообщили о ситуации на донбасских КПВВ 15 февраля



Теги: Донецк, Донбасс, гуманитарная помощь, пункт пропуска, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх