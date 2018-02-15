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Украинским переселенцам-предпринимателям хотят помочь выйти на рынки других стран
Всеукраинская ассоциация переселенцев совместно с ГО "Трудові Ініціативи" проведет первую встречу бизнес-альянса переселенцев-предпринимателей.
"22 февраля в 19 часов в помещении ГО "Трудові Ініціативи" (ул. Петлюры, 10) пройдет первая встреча бизнес-альянса переселенцев-предпринимателей, - сообщается на странице ВАП в Фейсбуке. - Старт собственного бизнеса переселенцев после переезда можно назвать идеальным вариантом интеграции. Так перемещенные лица не только становятся финансово независимыми, но и занимаются любимым делом. Именно поэтому мы всячески стимулируем переселенцев к такому шагу и стараемся им помочь".
Представители ВАП отмечают, что в этом году решили объединиться в небольшой клуб по интересам - бизнес-альянс переселенцев-предпринимателей.
Среди предварительных направлений работы клуба:
1. Выход товаров и услуг на рынки других стран.
2. Поездки в страны-партнеры с целью налаживания бизнес-связей и обмен опытом.
3. Тренинги по развитию бизнеса, фандрайзингу и привлечению грантовых средств.
4. Налаживание партнерских связей внутри организации.
5. Реклама товаров и услуг среди членов организации.
"Приглашаются все желающие. Для тех, кто находиться не в Киеве, но тоже хотел бы присоединиться, мы организуем онлайн-трансляцию встречи, а после добавим в закрытый чат клуба", - сообщают в ВАП.
Теги: Донбасс, бизнес, переселенцы, ВПЛ, предприниматели
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