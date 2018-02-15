Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Утром 15 февраля у донбасских КППВ скопилось более 400 авто

15.02.2018 09:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Утром 15 февраля у донбасских КППВ скопилось более 400 авто

По данным Госпогранслужбы Украины, утром 15 февраля самые большие очереди были зафиксированы у КПВВ "Марьинка" и "Гнутово".

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Марьинка" - 50/80;
"Гнутово" - 80/50;
"Майорск" - 40/80;
"Новотроицкое" - 40/20.

Напомним, что за прошедшие сутки чаще всего линию разграничения пересекали через КПВВ "Марьинка".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх