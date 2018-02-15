Утром 15 февраля у донбасских КППВ скопилось более 400 авто

15.02.2018 09:27

По данным Госпогранслужбы Украины, утром 15 февраля самые большие очереди были зафиксированы у КПВВ "Марьинка" и "Гнутово".



В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:



"Марьинка" - 50/80;

"Гнутово" - 80/50;

"Майорск" - 40/80;

"Новотроицкое" - 40/20.



Напомним, что за прошедшие сутки чаще всего линию разграничения пересекали через КПВВ "Марьинка".