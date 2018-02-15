В Докучаевске спасли людей из горящего дома

15.02.2018 08:50

В Докучаевске (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) 14 февраля днем произошел пожар на 2-м этаже 4-этажного дома по ул. Мельникова.



В результате огненного ЧП (оно произошло после попадания боеприпаса – оккупанты традиционно обстреливают и позиции ВСУ, и захваченную территорию, создавая видимость "ответки" со стороны сил АТО) уничтожены вещи и мебель, бывшие в употреблении, на площади 10 метров квадратных.



Местные "спасатели" эвакуировали из зоны задымления на свежий воздух 4 человека, среди которых двое подростков (2002 и 2005 г.р.)