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Архив - Донецкая область

В Докучаевске спасли людей из горящего дома

15.02.2018 08:50
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В Докучаевске спасли людей из горящего дома

В Докучаевске (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория) 14 февраля днем произошел пожар на 2-м этаже 4-этажного дома по ул. Мельникова.

В результате огненного ЧП (оно произошло после попадания боеприпаса – оккупанты традиционно обстреливают и позиции ВСУ, и захваченную территорию, создавая видимость "ответки" со стороны сил АТО) уничтожены вещи и мебель, бывшие в употреблении, на площади 10 метров квадратных.

Местные "спасатели" эвакуировали из зоны задымления на свежий воздух 4 человека, среди которых двое подростков (2002 и 2005 г.р.)



Теги: Донбасс, Докучаевск, пожар, огонь, ОРДО
 
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