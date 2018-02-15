В Донецке прячут гаубицы, а из мест хранения на Луганщине пропали танки

15.02.2018 08:34

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 14 февраля), в неподконтрольных правительству районах замечено опасное вооружение. Кроме того, в местах хранения отсутствуют танки.



Члены патруля Миссии зафиксировали 3 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи неиспользуемого здания примерно в 2 км к юго-западу от Кировского района Донецка (9,5 км к юго-западу от центра города). Вооруженный мужчина в одежде военного типа сказал патрулю Миссии немедленно покинуть этот район.



За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах команда СММ видела 3 неподвижных танка (неустановленного типа) вблизи н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска).



Члены патруля Миссии еще раз посетили постоянное место хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Луганской области, расположенное в соответствии с линиями отвода, и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 4 танка (три Т-64 и один Т-72).



12 февраля в неподконтрольных правительству районах команда СММ видела 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) в н. п. Ирмино (54 км к западу от Луганска).