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В Донецкой области обезвредили взрывные угрозы
15.02.2018 16:30
Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение 14 февраля обследовали на Донетчине территория общей площадью 1,23 га.
Пиротехнические работы проводились в г. Мариуполь, а также в Бахмутском и Ясиноватском районах, сообщает сайт спасателей Донетчины. Было обнаружено и уничтожено 35 единиц взрывоопасных предметов: 19 артиллерийских снарядов, 3 минометные мины, 11 гранат и 2 других боеприпасов.
Теги: Донбасс, мины, снаряды, взрывоопасные предметы, пиротехники
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