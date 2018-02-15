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Архив - Донецкая область

В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке

15.02.2018 08:56
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В Краматорске люди пострадали во время пожара в пятиэтажке

15 человек личного состава и 3 единицы техники тушили вчера пожар в Краматорске. К сожалению, есть пострадавшие.

14 февраля в 12:40 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Юбилейная в г. Краматорск Донецкой области. По указанному адресу немедленно были направлены дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

На места происшествия спасатели выяснили, что пожар происходит в одной из квартир на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома. Наблюдается плотное задымление. Во время тушения пожара в одной из комнат на полу пожарные обнаружили мужчину и женщину в бессознательном состоянии. Бойцы ГСЧС вынесли пострадавших на свежий воздух и передали их сотрудникам скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в Краматорской городской больницы № 3 в тяжелом состоянии.

Пожар был локализован в 13:07 и ликвидирован - в 13:27. К тушению пожара от Главного управления привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения огненного ЧП устанавливается соответствующими специалистами, сообщает сайт спасателей Донетчины.



Теги: Донбасс, Краматорск, пожар, спасатели
 
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