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В Мариуполе подозрительным рюкзаком занялись саперы: появилось видео
15.02.2018 11:00
В людном месте Мариуполя, у автобусной остановки, 14 февраля был найден подозрительный рюкзак. На место немедленно выехали саперы Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области.
Территория была оцеплена. Пиротехники ГСЧС провели обследование содержимого рюкзака. К счастью, ничего угрожающего жизни людей обнаружено не было (внутри находились чьи-то личные вещи).
Помните! Если вы обнаружили подозрительный предмет или пакет, ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Немедленно звоните "101" или "102", призывают спасатели.
Теги: Донбасс, Мариуполь, остановка, рюкзак, саперы
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